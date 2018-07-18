Астрономы из США нашли 12 новых спутников Юпитера

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астрономы из Научного института Карнеги нашли 12 новых спутников Юпитера. Теперь общее число спутников планеты - 79, сообщает ТАСС со ссылкой на Space.com.

Ученые проводили астрономические наблюдения с целью найти "Планету 9", которая, согласно некоторым теориям, находится далеко за орбитой Плутона. В объективе телескопа также находился Юпитер, и при анализе сделанных фотоснимков астрономы заметили новые спутники.

Диаметр одного из обнаруженных небесных тел не превышает 1 км. Теперь это самый маленький спутник Юпитера. Существует вероятность того, что в будущем он может столкнуться с одной из других многочисленных лун Юпитера. Руководитель группы астрономов Скотт Шепард предположил, что в случае лобового столкновения это небесное тело распадется на осколки, а затем они обратятся в пыль.-0-