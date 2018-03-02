Астрономы НАСА обнаружили планету с огромными запасами воды

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При помощи телескопов "Хаббл" и "Спитцер" специалистам НАСА удалось обнаружить большие запасы воды в атмосфере планеты WASP-39b. Правда, располагается она на расстоянии 700 световых лет от Земли, сообщают информагентства.
По словам ученых, данное открытие демонстрирует, что экзопланеты могут сильно отличаться по своему химическому составу от небесных тел, расположенных в пределах Солнечной системы. Исследователи полагают, что открытие новых экзопланет поможет им больше узнать о том, как формируются и эволюционируют небесные тела.
Специалисты подчеркивают, что наличие таких больших запасов воды может свидетельствовать о том, что WASP-39b возникла не в той точке, в которой она сейчас находится. А вот каким образом экзопланета сумела переместиться, астрономам еще предстоит выяснить.
Наличие воды в жидком виде на планетах повышает вероятность того, что там может существовать жизнь. Согласно последним исследованиям астрономов, воду можно найти не только на землеподобных планетах, но и в атмосфере планет-гигантов. -0-
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