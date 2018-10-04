Астрономы, вероятно, впервые обнаружили экзолуну

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские астрономы сообщили о вероятном обнаружении первой экзолуны - спутника у планеты, которая находится за пределами Солнечной системы, сообщается на сайте НАСА.
Опираясь на данные, полученные космическими телескопами "Хаббл" и "Кеплер", ученые выдвинули гипотезу: вокруг экзопланеты Kepler-1625b, которая находится в созвездии Лебедя, вращается экзолуна.
Анализ данных показал, что предполагаемый спутник экзопланеты по своим размерам потенциально сопоставим с Нептуном. Таких больших спутников не существует в нашей Солнечной системе. По мнению исследователей, это может дать новое представление о развитии планетарных систем и заставит пересмотреть теории о том, как вокруг планет формируются спутники.
Исследователи предупреждают, что гипотеза экзолуны является предварительной и будет проверяться последующими наблюдениями "Хаббла".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4708 BYN
|2.471 BYN
|2.477 BYN
|USD
|2.1508 BYN
|2.152 BYN
|2.158 BYN
|RUB
|3.2502 BYN
|3.235 BYN
|3.247 BYN