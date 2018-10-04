Астрономы, вероятно, впервые обнаружили экзолуну

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские астрономы сообщили о вероятном обнаружении первой экзолуны - спутника у планеты, которая находится за пределами Солнечной системы, сообщается на сайте НАСА.

Опираясь на данные, полученные космическими телескопами "Хаббл" и "Кеплер", ученые выдвинули гипотезу: вокруг экзопланеты Kepler-1625b, которая находится в созвездии Лебедя, вращается экзолуна.

Анализ данных показал, что предполагаемый спутник экзопланеты по своим размерам потенциально сопоставим с Нептуном. Таких больших спутников не существует в нашей Солнечной системе. По мнению исследователей, это может дать новое представление о развитии планетарных систем и заставит пересмотреть теории о том, как вокруг планет формируются спутники.

Исследователи предупреждают, что гипотеза экзолуны является предварительной и будет проверяться последующими наблюдениями "Хаббла".-0-