ASUS выпустит игровой смартфон

Компания ASUS в скором времени выпустит смартфон для геймеров в рамках линейки продуктов Republic of Gamers. Вероятно, гаджет будет представлен на выставке Computex 2018, которая откроется 5 июня в Тайване.

По информации, появившейся в Сети, устройство получит 6-дюймовый дисплей. Корпус гаджета будет защищен от попадания воды и пыли. Работать игровой смартфон будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845 и получит 8 ГБ оперативной памяти. Объем внутренней памяти достигнет 256 ГБ. Новинку оснастят системой охлаждения. Емкость аккумулятора — 4000 мАч.