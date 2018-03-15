Audi сможет конкурировать с Tesla к 2020 году

Немецкий производитель "Ауди" поделился тизером прототипа своего электрокара A9 E-Tron GT. Новинку планируют собирать на заводе в Неккарзульме.
Пока нет практически никакой информации о новинке. Отмечается, что она будет похожа Porsche Mission E, которая выйдет в конце нынешнего десятилетия, а также на опубликованное изображение. В машину установят асинхронную силовую установку, включающую три электромотора: один спереди и два сзади.
Также в планах компании выпуск двух паркетников. К 2025 году Audi собирается производить до 20 электромобилей всех типов.
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