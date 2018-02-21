Авиасимулятор считывал пароли у хакеров, воровавших игру

Создатели Microsoft Flight Simulator устали бороться с пиратами и решили пойти нестандартным путем. Они встроили вирусное ПО, воровавшее пароли и логины в Chrome.
Вирус встраивался в программу после установки неофициальной версии игры Flight Simulator X. На нестандартное поведение обратил внимание один из скачавших нелицензионное ПО игроков. Он заметил, что после установки активируется файл text.exe, считывающий пароли.
Сотрудники компании подтвердили факт установки вируса. Все логины и пароли отправлялись на серверы FSLabs.
Пока неизвестно, будет ли применена ответственность в отношении разработчика и возьмут ли на вооружение этот метод другие создатели игр.
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