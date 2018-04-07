Автомобили в ЕС должны быть оснащены новой системой оповещения об авариях

Новые модели автомобилей в странах Евросоюза должны быть оборудованы новой системой оповещения об авариях ECALL.

В тех случаях, если автомобиль c новым оборудованием попадает в серьезную аварию, система через спутниковую навигационную систему автоматически передает данные о происшествии соответствующим службам экстренной помощи.

Ожидается, что новая система поможет уменьшить время реагирования на автоаварии примерно на 50-60 процентов.

Нововведение только передает необходимые для оказания помощи данные, а не фиксирует их.

Для новых моделей наличие системы ECALL стало обязательным в Европе с 31 марта.