Автомобили в ЕС должны быть оснащены новой системой оповещения об авариях

Новые модели автомобилей в странах Евросоюза должны быть оборудованы новой системой оповещения об авариях ECALL.
В тех случаях, если автомобиль c новым оборудованием попадает в серьезную аварию, система через спутниковую навигационную систему автоматически передает данные о происшествии соответствующим службам экстренной помощи.
Ожидается, что новая система поможет уменьшить время реагирования на автоаварии примерно на 50-60 процентов.
Нововведение только передает необходимые для оказания помощи данные, а не фиксирует их.
Для новых моделей наличие системы ECALL стало обязательным в Европе с 31 марта.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4007 BYN
|2.397 BYN
|2.407 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.96 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.3945 BYN
|3.38 BYN
|3.395 BYN