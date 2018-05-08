Авторизация на форумах освободит владельцев ресурсов от ответственности за содержание комментариев

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авторизация посетителей форумов позволит снять ответственность с владельцев ресурсов за содержание комментариев. Об этом заявил сегодня заместитель министра информации Павел Легкий на заседании рабочей группы по доработке проекта Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Таким образом мы хотим снять ответственность с самих владельцев ресурсов за комментарии. Если вводим авторизацию, то у владельцев больше возможностей указать правоохранителям направление работы", - сказал Павел Легкий.

Конкретная методика авторизации еще в разработке, подчеркнул замминистра. Как вариант предлагается ввести SMS-идентификацию. Но если есть иные предложения, Павел Легкий обратился к СМИ с просьбой озвучивать их для обсуждения. Он акцентировал внимание, что уже сегодня есть авторизация по IP-адресу.

Представители интернет-ресурсов высказались в пользу того, что идентификация должна быть удобной и многообразной, чтобы был выбор наиболее простого способа для пользователя.

"Мы не ожидали, что данная новация в закон о СМИ будет ключевой. С одной стороны, есть мнение о том, что последует снижение трафика, падение доходов от рекламы. Но никто не знает, будет ли действительно этот отток. Мы смотрим количество просмотров и комментариев и сопоставляем. Может, есть другой методический подход", - добавил Павел Легкий.

Также он обратил внимание на то, в каких случаях комментаторы боятся раскрываться. Заполняя анкеты при оформлении дисконтных карт, к примеру, люди охотно раскрывают свои персональные данные и не боятся за их сохранность. Все дело в том, что за острый комментарий на форуме под своим именем он будет нести ответственность. "Сегодня форум - это высокий забор анонимности, из-за которого можно высунуться, плюнуть на человека и спрятаться. Много обращений граждан поступает по поводу хамства. Ни один владелец ресурса не гарантирует полноценную модерацию. Кроме того, на форумы пролезают мошенники, размещаются ссылки о микрозаймах, продаются спайсы", - заключил Павел Легкий.

19 апреля проект изменений в закон о СМИ был принят в первом чтении и сейчас готовится к рассмотрению во втором. Представители средств массовой информации, депутаты, общественность внесли предложения по доработке. Их обсуждение проходит сегодня на расширенном заседании рабочей группы с участием представителей крупнейших СМИ и электронных медиа Беларуси.-0-