Банк БелВЭБ создает дочернюю IT-компанию "ВЭБ Технологии"

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Банк БелВЭБ" создает дочернюю IT-компанию ООО "ВЭБ Технологии", сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.
Разрешение на участие в уставном фонде IT-компании Национальный банк Беларуси выдал Банку БелВЭБ 1 марта 2018 года. Деятельность ООО "ВЭБ Технологии" будет курировать член правления банка Алексей Мозжухин.
Дочерняя организация будет осуществлять деятельность в сфере информационных технологий. Речь идет о решении задач в области компьютерного программирования, разработки, модификации, тестирования и обеспечения технической поддержки программного обеспечения. IT-компания создается в соответствии со стратегическим планом развития банка до 2019 года, одна из целей которого - выход на лидирующие позиции среди банков Беларуси по развитию цифрового бизнеса.
"Важным фактором при принятии решения о создании дочерней IT-компании стало наличие в стране Парка высоких технологий - особой экономической зоны со специальным налогово-правовым режимом, способствующей благоприятному и успешному развитию IT-бизнеса. Рассматривается вопрос о целесообразности использования юрисдикции Беларуси и правового режима Парка высоких технологий для развития деятельности ООО "ВЭБ Технологии", связанной с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), а также в сфере финансирования и иной поддержки инновационных проектов", - отметили в пресс-службе.
Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк" образовано 12 декабря 1991 года. В 2007 году государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" стала основным инвестором и партнером банка. Доля Внешэкономбанка в уставном фонде ОАО "Банк БелВЭБ" составляет 97,52%.
По состоянию на 1 января 2018 года собственный капитал Банка БелВЭБ составил Br525,7 млн. По данному показателю он занимает четвертое место в банковской системе Беларуси.-0-
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