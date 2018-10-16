beCloud о рекордах LTE, будущем 5G и рынке облачных технологий - интервью

Белорусы уже почти три года пользуются 4G. За это время сеть LTE пришла в 185 населенных пунктов, трафик растет рекордными темпами, вскоре может стать доступной технология VoLTE. О тестовой зоне 5G, конкуренции на рынке облачных сервисов и цифровой безопасности данных в интервью БЕЛТА рассказал генеральный директор beCloud Олег Седельник.

- beCloud создавался для запуска в Беларуси принципиально новых для страны ИКТ-проектов. Эта миссия выполнена?

- Оператор beCloud - это единственный инфраструктурный оператор ИКТ в Беларуси и пример успешного частно-государственного партнерства. Конечно, мы стремимся не только следовать трендам, которые есть в мире и Беларуси, но и стараемся в определенном роде опережать их. Важно не только и не столько создание инфраструктуры, сколько использование их в части конвергенции услуг, сервисов для развития Индустрии 4.0, перехода к цифровой экономике и так далее. Поэтому ключевые проекты beCloud - создание единой сети LTE в Беларуси, опорной сети Единой республиканской сети передачи данных, Республиканского центра обработки данных. Сегодня все это есть и работает.

- Какие планы есть по 4G? Ждать ли присоединения к проекту третьего оператора?

- Что касается 4G, то в эксплуатацию введено более 1,5 тыс. базовых станций, и это только в диапазоне 1800 МГц, связью четвертого поколения покрыты все областные и районные центры. Плюс более 160 базовых станций в диапазоне 2600 МГц, которые в самое ближайшее время будут введены в эксплуатацию. Наша цель - увеличить емкость сети, так как в Минске особенно востребованы услуги 4G.

Государственная политика в части 4G заключается в том, что все наши граждане, пользующиеся услугами сотовой связи, должны получать возможности и равные условия доступа к современным технологиям. Пока два мобильных оператора с нами сотрудничают - это МТС и life:). С velcom мы ведем переговоры, они не прекращаются, мы уделяем внимание абсолютно всем важным точкам соприкосновения, которые позволят в том числе компании velcom войти в проект.

Один из важных проектов 4G - связь в минском метро. В апреле, до начала II Европейских игр 2019 года, в метрополитене должна быть создана сеть 4G - это задача поставлена правительством. Таким образом, самые большие скорости в метрополитене будут реализованы с помощью нашей инфраструктуры. Все операторы, которые хотят предоставлять клиентам связь четвертого поколения, будут работать в равных условиях. К II Европейским играм мы также должны обеспечить все объекты проведения игр качественной связью 4G.

В целом мы стремимся быть не просто оператором в рамках того, что заложено указом, а действовать значительно шире, стараться предоставлять услуги за пределами поставленных при реализации проекта требований.

Объем потребления трафика в сети LTE постоянно растет, соответственно, нужно стремиться к тому, чтобы скорости оставались на необходимом уровне. Мы отслеживаем нагрузки вместе с нашими партнерами - мобильными операторами, чтобы своевременно модернизировать и улучшать сеть. Из интересных цифр: общий трафик по LTE за сентябрь по Беларуси - 11 300 терабайт. Это просто сумасшедшие объемы. Средний трафик в день в сентябре - 450 терабайт, за час максимально было 30 терабайт. Для сравнения: в среднем один фильм в качестве HD - это 4 ГБ, текстовая версия романа "Война и мир" - 6 МБ.

Мы не стоим на месте и идем в ногу со временем - в этом году запланирован запуск тестовой зоны по технологии 5G. Что важно: мы хотим осуществить запуск не просто, чтобы посмотреть, что она работает, а протестировать ее для практического применения, чтобы субъекты хозяйствования могли с ней поработать.

В разных странах ситуация с 5G развивается по-разному. Еще нет большого количества конечных решений в плане применения, мобильных телефонов с технологией поддержки 5G пока не существует. Физическому лицу такие скорости не нужны, по республике не достигнуты пределы возможностей 4G. Поэтому связь 5G в первую очередь интересна для промышленности, здравоохранения, автотранспорта.

Сейчас мы в активной фазе переговоров по применению 5G в беспилотном автотранспорте в Беларуси, чтобы можно было оттестировать технологию, в том числе ее применение в промышленности, чтобы потом поставлять продукцию на экспорт. Также мы предлагаем тестировать новые технологии Парку высоких технологий, чтобы в разработках резидентов уже учитывались нюансы данной технологии.

У нас есть большая надежда и стремление к тому, чтобы успешный опыт по единому оператору LTE был продолжен, и, соответственно, была реализована концепция и единого оператора 5G.

На текущий момент 3GPP еще стандартизирует 5G. Одно из технологических решений - Non-Standalone, когда 5G интегрируется с 4G. Такую тестовую зону мы и будет запускать в Беларуси.

Технология еще развивается, и она достаточно дорогостоящая. Зная планы соседних стран, предполагаю, что достаточно массовое развитие начнется только с 2023 года. И это произойдет опять же не ранее того времени, когда будет сформирована потребность в этих технологиях.

- Уже известно, кто первым протестирует 5G в Беларуси?

- Да, но пока называть их рано. Хотя уже сейчас можно говорить, что это будет важной вехой в сфере ИКТ в Беларуси.

Цель - не просто формально внедрить технологию 5G, а чтобы в этом была значимость и практическая польза для страны. Технология нужна как инфраструктура, позволяющая давать просто заоблачные скорости с минимальными задержками. Представьте, скорая помощь может ехать и транслировать картинку в режиме реального времени без задержки, это один из примеров. Конечно, есть возможность использовать 4G, но 5G надежнее. Если говорить о беспилотном транспорте, то, чтобы отказаться от водителя за рулем, система, учитывающая нюансы дорожной обстановки, должна передавать информацию очень быстро.

Внедрение 5G - это опять же тема цифровой трансформации. Одно из определений цифровой трансформации, которое мне нравится, - это оптимальные решения, принятые организациями в эпоху стремительного внедрения новых технологий, в данном случае цифровых.

Как мы видим свое будущее в плане развития 5G, ИКТ и электросвязи? Нужно переходить от инфраструктуры к конвергентным услугам, в том числе в рамках сотовой электросвязи, то есть предоставлять не просто каналы связи, а, возможно, давать операторам связи контент, который они смогут предлагать своим конечным потребителям. 5G может стать проводником технологии дополненной реальности, как я понимаю, развлекательная индустрия на это большие надежды возлагает.

- Если вернуться к 4G: когда белорусы смогут пользоваться VoLTE?

- Технически сеть готова, мы технологию тестировали и можем ее предоставлять. Все зависит уже от востребованности этой технологии и позиции сотовых операторов. С одним из операторов мы очень плотно приближаемся к тому, чтобы начать ее использовать.

По VoLTE в законодательстве нет ограничений. С точки зрения оказания услуг сотовой подвижной электросвязи, в плане лицензирования, есть некоторые ограничения, которые операторы должны предусматривать. Но в принципе VoLTE уже можно было бы использовать и сейчас.

Смартфон сегодня больше, чем просто телефон, он уже вошел в нашу жизнь как бытовой прибор. Мобильных устройств с поддержкой 4G становится больше, растет объем трафика и востребованность сети, и технология VoLTE тоже будет востребована.

Как пример конвергентных услуг на базе 4G можно назвать использование сети LTE для организации радиосвязи, что мы тестировали с коллегами из силовых ведомств. Наша технология позволяет, по сути, выступать в роли "зонтика" и связывать между собой разные ведомства, чтобы они могли поддерживать коммуникацию и передавать информацию в штабы, которые могут оперативно все регулировать. Мы направили предложения нашим коллегам из Дирекции II Европейских игр, чтобы задействовать эти возможности во время соревнований в Минске. Таким образом можно будет наладить связь между медиками, МЧС, милицией, другими задействованными при организации игр службами.

У нас есть предложения по IoT - интернету вещей, инфраструктура для внедрения данных технологий и решений уже существует. Прорабатываем решения, которые могут быть полезны в сфере ЖКХ и не только - интернет вещей можно применять практически везде.

Например, не так давно мы представили умный счетчик электроэнергии. Устройство позволяет пользователю следить за расходами и оплатой электроэнергии с помощью мобильного приложения. Преимущество работы умного счетчика в возможности функционирования до 10 лет без замены аккумулятора, обеспечении бесперебойной передачи данных даже в помещениях с затрудненным приемом сигнала мобильной связи.

Интересно и решение умной парковки (Smart Parking), представленное нами совместно с компанией Huawei. Где находится ваш автомобиль, в каком состоянии и сколько осталось свободных парковочных мест - это лишь часть информации, которую пользователи могут получить через мобильный интерфейс и скоростной LTE-интернет. Владельцы коммерческих стоянок смогут эффективнее контролировать свое пространство и оптимизировать расходы.

Или транспортное решение Ericsson Nikola Tesla. Продукт будет полезен владельцам грузового транспорта, которым необходима информация о состоянии перевозимого груза, его отслеживание, местонахождение на дорогах. Прошлой весной мы развернули демонстрационную зону, которая показывала, как происходит живое общение между базовой станцией Ericsson и модулем Cat M1, как датчики сообщают о своем статусе.

Проводами или оптоволокном сегодня никого не удивишь, мы живем в цифровом веке. Это можно сравнить с автомобилизацией: как можно увеличить количество автомобилей, не имея дорог? Мы построили цифровые дороги достаточно давно, за счет этого страна хорошо продвинулась в мировых ИКТ-рейтингах. Без этих дорог цифровая трансформация была бы невозможна.

Цифровая трансформация вообще является, наверное, одной из самых популярных тем для обсуждения среди технических специалистов. И мы должны понимать, что процессы, происходящие вокруг нас, - это не только глобальные изменения в сферах здравоохранения, образования, о которых сейчас говорят в большей степени, но и в сферах безопасности, транспорта, социальных услуг, которыми белорусы пользуются каждый день. beCloud же со своей стороны старается принимать активное участие в развитии IT-проектов всех сфер общественной жизни.

- Какие сферы жизни белорусов затронет цифровая трансформация?

- Бизнес переходит в фазу высоких скоростей. Чтобы быть эффективным, нужно быстрее развиваться, а чтобы быть лидером, нужно нестись на гиперскоростях. Прежние модели и бизнес-процессы становятся неэффективными, старые методы коммуникаций не работают. Модели потребления продуктов и услуг меняются.

Уже сегодня очевидно, что цифровая трансформация затронет все сферы деятельности человека, и наша задача как представителей IT-сообщества Беларуси - осуществить максимально плавный переход и постепенный отказ от устаревших технологий. Потому позиция beCloud остается уверенной и неизменной: на протяжении пяти лет развития компании мы призываем технологический рынок Беларуси конкурировать продуктами и услугами, а не инфраструктурой.

- Строительство дата-центра - это тоже часть цифровой трансформации?

- Республиканский центр обработки данных - это цифровая крепость, то есть надежный объект, который охраняется не только физически, но и на цифровом уровне, с точки зрения потенциальных атак. К сожалению, не проходит и месяца, чтобы в сводках мировых новостей не упоминалось о взломах с утечкой персональных данных либо других действиях злоумышленников.

Использование услуг нашего дата-центра - это гарантия того, что вероятность взлома данных значительно снижается, оборудование находится в помещениях, которые с точки зрения инфраструктуры надежно обеспечены электроснабжением, соблюдается температурный режим, инженерная инфраструктура дублируется, то есть если что-то выйдет из строя, всегда в непрерывную работу включатся резервные системы.

- Дата-центр будет расширяться?

- По нашим расчетам, до конца первого квартала 2019 года текущие возможности РЦОД практически полностью будут использованы. Поэтому уже следующим летом запланировано введение в эксплуатацию второго модуля. Мы расширяемся: если сейчас у нас 156 стоек для оборудования, то это количество удвоится. Вы знаете, что наш дата-центр не единственный в стране. Мы конкурируем с частниками за частников. И 44% услуг ЦОД мы оказываем именно коммерческим организациям.

Ключевой проект, который является значимым элементом цифровой трансформации, - это облачная платформа для госорганизаций G-cloud. Если на этапе проектирования было видение, что можно создать все и сразу, то со временем стало понятно, что все и сразу - это дорого, нужно идти эволюционным путем. Если на текущий момент что-то не востребовано, то стоит ли это создавать? Исходя из этой парадигмы, мы завершаем проектирование части нашего государственного облака, которая позволяет размещать и надежно защищать информацию ограниченного распространения, содержащую персональные данные.

Есть некоторые проблемы в плане понимания руководством госорганов необходимости внедрения такой платформы. Но ведь это вопрос экономии государственных средств, оптимизации процессов и так далее. К тому же есть указ №46 об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий, неоднократные поручения Совмина.

Мы как компания, отвечающая за продвижение в стране облачных технологий на государственном уровне и заинтересованная в максимальном развитии технологий в Беларуси, понимаем, что порой кажущиеся простыми для нас вещи могут быть абсолютно непонятны целевой аудитории (а ключевые участники G-cloud на данный момент обладают совершенно разным бэкграундом), поэтому необходима наша помощь и поддержка.

Специально для того чтобы упростить процесс перехода, технические специалисты beCloud разработали методические рекомендации по расчету совокупной стоимости владения информационной системой для государственных органов и организаций. Надеемся, что проведенная нами работа максимально облегчит перевод своих ИС в облако каждому участнику.

Государство решило пойти по тому же пути, что и многие страны, госресурсы решено сконцентрировать на платформах отечественных предприятий, специализирующихся на оказания этих услуг. Данные, за которое отвечает государство, должны быть под надежной защитой.

- beCloud изначально создавался как "оператор операторов", тем не менее некоторые воспринимают это как монополию.

- Инфраструктурный оператор - это совершенно нормальное явление. Монополистом beCloud был бы, если бы только мы могли оказывать гражданам услуги сотовой связи по технологии 4G. Но мы не предоставляем услуги непосредственно физлицам, а создаем равные возможности для операторов. Здесь важно понимать экономическую составляющую: например, вместо трех базовых станций LTE работает одна, и она обеспечивает покрытие для всех операторов. Это экономия, ведь затраты в конечном счете все равно закладываются в тарифы.

Поэтому нынешняя модель позволяет в том числе операторам мобильной электросвязи предоставлять услуги по меньшей стоимости. Эти вопросы поднимаются и в странах ЕС, России, США, в том числе когда идут разговоры о 5G, потому что критически важные объекты инфраструктуры тоже будут обслуживаться с помощью этой технологии. У нас государство выбрало механизм создания инфраструктурного оператора, эта модель доказала свою успешность, и ее стоит дальше развивать. Здесь вопрос совершенно не в монополии, а в эффективности.

БЕЛТА.-0-