Беларусь может стать мировым центром компетенций по некоторым направлениям IT-сферы - Алейников

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может стать мировым центром компетенций по некоторым направлениям IT-сферы. Такое мнение высказал член совета по развитию цифровой экономики Денис Алейников на рабочей встрече депутатов Палаты представителей с руководством Администрации Парка высоких технологий, передает корреспондент БЕЛТА.

"У Беларуси есть шанс побороться за звание регионального центра компетенций. Регионального - это очень скромно сказано. Может быть, и мирового по некоторым направлениям, по таким как искусственный интеллект, блокчейн, может, где-то интернет-вещей. Это вопросы реализации, но условия сегодня декретом (о развитии цифровой экономики) созданы", - сказал Денис Алейников.

По его словам, этот документ ставит своей задачей сделать Беларусь лучшей в мире юрисдикцией для высокотехнологичных бизнесов. Новая и конкурентная правовая основа создает все условия, чтобы страна могла побороться с крупнейшими мировыми юрисдикциями, с такими игроками, как Швейцария, Сингапур. Ее цель - привлечь внимание иностранной высокотехнологичной общественности, в том числе за счет анализа и сопоставления правовых режимов.

Касаясь новелл, которые предусмотрены декретом, Денис Алейников напомнил, что документом продлевается действие специального налогово-правового режима ПВТ до 2049 года. Эта определенность и стабильность - важный момент для привлечения иностранных инвесторов. Появились новые виды деятельности резидентов Парка высоких технологий. Среди них разработка биотехнологий, медицинских, авиационных и космических технологий, киберспорт.

Резиденты ПВТ вправе коммерциализировать программные продукты: размещать рекламу в программном продукте, осуществлять платную подписку на продукт или любым другим способом. Ранее стоял вопрос, почему успешные белорусские продукты продаются за рубежом и выручка от их реализации не идет в страну. Оказалась, что проблема лежит в правовой плоскости, отметил Денис Алейников. С точки зрения налогообложения было не выгодно оплачивать рекламу за продвижение продукта из Беларуси - около 50% рекламного оборота нужно отдать на налоги. Поэтому белорусские компании создавали за границей свои головные офисы, центры прибыли, откуда и продавали продукты. С принятием декрета уже незачем во многих случаях держать иностранные компании, это выливается в лишние расходы. И сегодня, к слову, уже есть намерение сообщества, обосновавшегося за рубежом, переводить свои обороты из зарубежных офисов в Минск.

Кроме того, документ упрощает документооборот. Такие способы заключения договоров, как обмен электронными сообщениями, публичная оферта, размещенная в информационной сети, являются новыми для Беларуси, но они нашли свое применение в мире. "Декрет позволяет заключить договор, в том числе экономический, обменявшись СМС. Это нормально и во многих странах работает, - отметил Денис Алейников. - Декретом предусмотрено, что заключить договор можно путем обмена любыми сообщениями в информационных системах. Главное, чтобы текст этих сообщений позволял установить существенные условия договора. И сама по себе ситуация их обмена позволяла установить, от кого они исходят". Существенной новеллой декрета является то, что теперь не требуется подписи, в том числе ЭЦП.

В качестве инструмента совершения сделки введен смарт-контракт на блокчейн. Беларусь в этом плане обошла все страны мира. Смарт-контракт - это программный код, создаваемый и используемый в блокчейне для автоматизированного совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически значимых действий. Такой шаг к цифровому праву - правильное решение, уверен Денис Алейников. Что касается технологии блокчейн, то сегодня это мировой тренд. Беларусь сделала все, чтобы этот тренд возглавить. В том числе за счет создания более конкурентных правовых условий предполагается привлечь из-за рубежа тех людей, которые хотят заниматься этими технологиями. Это принесет аккумулятивный эффект стране в целом.

Продолжая тему отдачи, Денис Алейников отметил, что сегодня пока рано говорить о каких-то коммерческих результатах. Но первоначальный результат уже достигнут: позитивный интерес к Беларуси возрос. Вышло более 100 публикаций, в том числе в Bloomberg, Reuters. Причем это не проплаченная реклама, это материалы, написанные по инициативе журналистов. Декрет еще не вступил в силу, но он создал тот огромный интерес вокруг белорусского IT-сектора. Примечательно, что 50% компаний-резидентов ПВТ - с иностранными инвестициями, а это валюта, которая будет потрачена в стране, а также новые рабочие места.

В ходе рабочего совещания участники детального обсудили основные положения декрета и высказали мнение, что документ создает беспрецедентные в мире условия для развития IT-отрасли страны. Декрет "О развитии цифровой экономики" представлен для рассмотрения в Палату представителей Национального собрания.-0-