24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поднялась на 38-е место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства (United Nations E-Government Survey 2018). Страна переместилась на 11 строчек вверх по сравнению с результатами 2016 года, сообщает БЕЛТА.

В рейтинге представлены 193 страны. Беларусь впервые в своей истории переместилась в группу стран (топ-40) с очень высоким индексом развития электронного правительства (Very-High-EGDI). По оценке составителей рейтинга, это может быть связано с реализацией национальной стратегии устойчивого развития на период до 2030 года, включающей несколько инициатив, связанных с развитием ИКТ в различных секторах экономики. Например, Стратегия развития информатизации в Беларуси на 2016-2022 годы была принята в 2015 году с целью усилить роль ИКТ в работе электронного правительства. Еще одна инициатива - Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы - содержит в себе концепцию "цифровой трансформации" белорусской экономики и обеспечивает эффективное внедрение цифровых инструментов. Данная программа ставит целью перевести в цифровую форму существующие процессы в здравоохранении, в осуществлении государственных закупок, в образовании и иных сферах.

Все 40 стран кроме двух из группы с "очень высоким" показателем EGDI являются странами с высоким уровнем дохода; Беларусь и Казахстан являются странами с уровнем дохода выше среднего. Как показывают предыдущие исследования ООН (в 2012, 2014 и 2016 годах), доход на душу населения, показывающий экономический потенциал страны, имеет сильное влияние на развитие национального электронного правительства.

Сводный индекс (E-Government Development Index) Беларуси в рейтинге составил 0,7641. Наиболее высоко оценен индекс человеческого капитала Беларуси - 0,8681. Уровень развития онлайн-сервисов - 0,7361, индекс ИКТ-инфраструктуры - 0,6881.

Беларусь также значительно продвинулась в рейтинге стран по индексу электронного участия (E-Participation) - с 76-го на 33-е место. Этот показатель отражает развитие сервисов активной коммуникации между гражданами и государством.

На первом месте глобального рейтинга ООН оказалась Дания. В топ-10 стран с развитым электронным правительством Австралия, Республика Корея, Великобритания, Швеция, Финляндия, Сингапур, Новая Зеландия, Франция, Япония.

Впервые в исследовании представлен уровень развития электронного правительства в городах. Изучались 40 городов, первое место заняла Москва, в первой тройке также Кейптаун и Таллин.

Рейтинг составляется ООН раз в два года. В 2016 году Беларусь была на 49-й строке, в 2014 году - на 55-й.-0-