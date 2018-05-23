23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Китаю вместе создать космический спутник. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Китай имеет большую программу исследований космоса, у страны не один спутник дистанционного зондирования Земли и связи. Поэтому у меня есть конкретное предложение по участию в создании нашего спутника и по выполнению научных исследований, когда спутник будет работать. В этой связи на перспективу может быть и совместный белорусско-китайский спутник. Сейчас мы разрабатываем новый спутник с российскими учеными. Но, возможно, следующий спутник после этого или параллельно можем начать разрабатывать с китайскими учеными. Это широкое поле деятельности", - сказал Владимир Гусаков.

Владимир Гусаков и Бай Чуньли

Председатель Президиума НАН обратил внимание, что космические снимки сегодня очень востребованы. Только в Беларуси снимки космического аппарата дистанционного зондирования земли используют 11 министерств, есть заинтересованность и за рубежом.

Интерес к сотрудничеству в космической сфере подтвердил и президент Китайской академии наук Бай Чуньли, который сегодня посещает НАН Беларуси. "У Китайской академии наук есть большой потенциал в области космоса. Академия создала инновационный центр для исследования спутников. Мы успешно разрабатывали 36 спутников", - рассказал Бай Чуньли.

Делегация Китайской академии наук посещает Беларусь 22-26 мая. Это первый визит главы крупнейшей научной организации Китая в НАН Беларуси. Главная его цель - обсуждение перспективных направлений и механизмов развития сотрудничества между академиями Беларуси и Китая.

Китайская академия наук - высшая научная организация КНР, ведущий центр фундаментальных исследований в области естественных наук в стране. Сегодня в академии занимается исследовательской деятельностью почти 70 тыс. человек, в их числе около 56 тыс. профессиональных исследователей и ученых. Китайская академия наук включает 104 научно-исследовательских института, 12 отраслевых академий и три университета.-0-

Фото Геннадия Жинкова.