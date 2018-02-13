Беларусь представит свои разработки на выставке беспилотников UMEX/MST в Абу-Даби

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представит свои разработки на международной выставке беспилотных систем и тренажеров UMEX/MST 2018 в Абу-Даби. Об этом БЕЛТА сообщил представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

На объединенном стенде можно будет увидеть разработки ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления", ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации", РУП "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" НАН Беларуси.

В частности, на экспозиционной площади около 80 кв.м будут представлены системы комплексного противодействия высокоточному оружию, беспилотные авиакомплексы, средства радиоэлектронной борьбы. Так, НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов продемонстрирует узнаваемые бренды: модель беспилотного авиационного комплекса малого радиуса действия "Бусел М" с комплектом полезных нагрузок, а также масштабные макеты БЛА "Дирижабль", БЛА МЧС "Буревестник", БЛА "Буревестник МБ", БЛА "Бусел М" и БЛА "Бусел М50".

ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации" представит разработки современных и перспективных средств радиолокации - маловысотного радиолокационного комплекса (РЛК) "Роса-РБ" и трехкоординатного РЛК "Восток-3D". На UMEX 2018 специалисты предприятия покажут также модели станций радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Гроза-С" и помех УКВ радиосвязи "Гроза". ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" впервые представит технологии создания программного обеспечения автоматических систем управления полетом беспилотного летательного аппарата на базе программно-аппаратного комплекса.

В белорусскую делегацию входят представители организаций Госкомвоенпрома и оборонного сектора. Ее возглавит председатель комитета Олег Двигалев. В ходе работы на выставке он планирует провести ряд встреч и переговоров с руководством Вооруженных сил ОАЭ.

Международная выставка и конференция беспилотных систем и тренажеров UMEX/MST 2018 пройдет в Национальном выставочном центре в Абу-Даби 25-27 февраля. Участие в ней планирует принять большое число экспертов, исследователей и специалистов, связанных с беспилотными системами. Как пояснил Владимир Лавренюк, главное внимание на форуме будет уделено инновациям, обсуждению эксплуатации и развития наиболее передовых беспилотных систем для использования в области обороны, безопасности и других гражданских сферах. "Участие в международной выставке UMEX 2018 белорусских организаций создает благоприятные условия для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества Беларуси и ОАЭ, будет способствовать расширению деловых контактов с зарубежными организациями, продвижению представленной продукции на рынки стран, заинтересованных в данной технике и технологиях", - подчеркнул он. Коллективным организатором белорусской экспозиции выступит ЗАО "Белтехэкспорт".-0-