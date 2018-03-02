Беларусбанк и Mastercard запустили мобильный платежный сервис

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" в партнерстве с платежной системой Mastercard запустило мобильный платежный сервис Belarusbank Pay, предоставляющий держателям банковских платежных карточек Mastercard или Maestro возможность проводить бесконтактные платежи мобильным телефоном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе банка.

Сервис Belarusbank Pay, разработанный на основе технологии Host Card Emulation, позволяет с помощью мобильного телефона с поддержкой технологии Near Field Сommunication и операционной системой Android версии 4.4 и выше и мобильного приложения выпустить без взимания платы виртуальный аналог банковской платежной карточки. Для совершения платежей достаточно одно прикосновение телефона к бесконтактному платежному терминалу в организациях торговли и сервиса.

Для использования сервиса нужно установить из Play Маркет приложение Belarusbank Pay и подключить сервис с использованием карточки Mastercard или Maestro в инфокиосках банка (раздел меню "Сервисные операции" - Belarusbank Pay). Для проведения оплаты клиент вводит мобильный пин-код, который придумывает самостоятельно при подключении карточки к сервису в инфокиоске. Ввод пин-кода на платежном терминале не требуется.

Оплату по бесконтактной технологии Mastercard принимают более 7 млн торговых точек в 107 странах мира, включая 50 европейских стран. Сеть приема бесконтактной оплаты Mastercard активно распространяется и в Беларуси. Эту технологию принимают магазины продуктов питания и промышленных товаров, химчистки, аптеки, кинотеатры, рестораны быстрого обслуживания, кафе и т.д.-0-