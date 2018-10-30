Белгосуниверситет запустил собственный космический спутник

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спутник "BSU Sat-1" Белгосуниверситета успешно выведен на орбиту высотой более 500 км над поверхностью Земли. Спутник БГУ стал первым университетским спутником в системе белорусского образования и третьим объектом отечественного происхождения на околоземной орбите. Информация об это размещена на официальном сайте ведущего белорусского вуза, сообщает БЕЛТА.

Аппарат "BSUSat-1" был запущен 29 октября в Китае с космодрома "Цзюцюань" (JSLC). В настоящий момент с аппаратом установлена и поддерживается устойчивая связь, его бортовые системы полноценно функционируют. При незначительных габаритах спутника весом около 1,6 кг он обладает всеми характеристиками больших универсальных спутников: оснащен системами энергоснабжения, управления, ориентации и стабилизации, телекоммуникации, комплексом технологической и научной полезной нагрузки. На спутнике установлена цифровая камера, радиационный спектрометр, инфракрасный детектор и другое специальное оборудование.

Программное обеспечение для работы спутника разработано учеными БГУ. Полетная программа создавалась индивидуально под технические характеристики ракеты-носителя, служебной платформы спутника и задач целевой аппаратуры.

Университетский спутник позволит выполнить широкий спектр задач. В научных целях будет проводиться изучение и исследование радиационных полей околоземного пространства, радиационной стойкости электронных элементов, дистанционное зондирование Земли. Образовательная составляющая позволит использовать наноспутник как летающую учебно-научную лабораторию. Вместе с наземным комплексом управления, приема и обработки данных студенты в реальных условиях смогут осваивать космические технологии и проводить научные исследования. Кроме того, обучающиеся уже получили уникальный опыт полного цикла разработки, создания и использования собственных космических аппаратов, принимая активное участие в его разработке.

Первые позывные спутника БГУ преподаватели и студенты услышат сегодня, 30 октября - в день рождения вуза. Над территорией Беларуси аппарат будет пролетать 6 раз в сутки, находясь в зоне радиовидимости 10-11 мин. Передача информации пройдет в радиолюбительском диапазоне. Поэтому, обладая минимальными средствами приема, получить данные со спутника могут все организации и частные лица. Полученная специалистами разных стран информация будет аккумулироваться на специально созданном интернет-портале.-0-

Фото БГУ