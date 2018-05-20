Белорусская команда поборется за $100 тыс. в финале Imagine Cup в США

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда SlutskTeam победила в региональном финале международного технологического конкурса Imagine Cup 2018. Она представит страну в международном финале конкурса в Сиэтле (США) и будет бороться за главный приз - $100 тыс., сообщили БЕЛТА организаторы.

В региональном финале 12 команд из 6 стран - Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Грузии и Украины, которые заняли первое и второе места в национальных финалах, представляли свои проекты жюри и боролись за призовые места.

Команда-победитель SlutskTeam продемонстрировала систему TheBestConsultant для улучшения сферы обслуживания. Основная идея - создание программно-инженерного комплекса, который с помощью камер видеонаблюдения и специальных алгоритмов подскажет консультанту способ общения с клиентом. Система может быть легко применена в любом магазине, отеле, ресторане и за счет улучшения взаимопонимания между клиентом и консультантом привести к росту продаж. Все, что нужно для работы системы, - просто подключить камеры к компьютеру.

В прошлом году также белорусская команда стала победителем регионального финала. Право представлять регион в Сиэтле в 2017 году досталось команде Scrawlless, разработавшей интернет-портал для детей с ДЦП и нарушениями мелкой моторики рук.

По словам руководителя Microsoft в Беларуси Антона Мякишева, любой, даже самый интересный проект, нуждается в инвесторе. "Чтобы привлечь внимание инвесторов, нужно уметь презентовать свои идеи. Imagine Cup как раз и предоставляет такие возможности. Международный конкурс студенческих проектов - это шанс начать успешную карьеру и даже открыть собственный бизнес в юном возрасте. Участие в Imagine Cup мотивирует студентов не только генерировать идеи и проекты, но и вместе с тем мыслить категориями бизнеса", - считает Антон Мякишев.

Imagine Cup - это один из крупнейших международных технологических конкурсов среди талантливой молодежи. В этом году он проходит в 16-й раз.-0-