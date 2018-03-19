Белорусские студенты представят ИТ-проекты на хакатоне БГУ-2018

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакатон БГУ-2018 "Игры разума 2. Цифровая Вселенная" стартует 23 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Интеллектуальный марафон соберет около 50 студентов белорусских вузов. В течение трех дней участникам необходимо будет разработать, презентовать и публично защитить высокотехнологичнный проект. Командам для выполнения заданий будет предоставлена ресурсная лаборатория HackLab. Она оснащена наборами для конструирования роботов, датчиками, 3D-принтером и новейшими мобильными устройствами.

Также пройдут лекции и мастер-классы, спикерами которых выступят эксперты белорусской ИТ-индустрии. Победители марафона получат призы и возможность совершенствовать свои инновации в лаборатории факультета прикладной математики и информатики БГУ SAP Next-Gen Lab.

Организаторами интеллектуального марафона выступают БГУ, "АйБиЭй АйТи Парк", компании "САП СНГ" и "Белвест".

Хакатон (hack marathon) - это марафон креативного мышления и программирования. Во время него специалисты из разных областей (математики, программисты, физики, дизайнеры, экономисты, химики, биологи, юристы, философы, социологи) работают над реализацией перспективных проектов.-0-