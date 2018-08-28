Белорусские ученые планируют принять участие в экспериментах по космическому проекту SIRIUS

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые планируют принять участие в экспериментах по международному космическому проекту SIRIUS, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин, передает корреспондент БЕЛТА.

"На космическом конгрессе в Минске будут обсуждаться российские программы, программы NASA, нацеленные на возобновление исследований Луны, создание лунной орбитальной станции, полет на Марс, а также проекты по подготовке человека к этим длительным полетам. Кстати, белорусам предложено участвовать в проекте SIRIUS со своими заданиями. Эти задания представлены на рассмотрение в Россию, и, возможно, если все будет принято, наш человек будет проводить эксперименты в условиях длительной изоляции, моделирующей обстановку на космическом корабле. Надеемся, что во время конгресса будут обсуждены технические вопросы нашего сотрудничества", - сказал Сергей Килин.

Международный проект SIRIUS включает исследования по психологии и работоспособности человека в условиях изоляции при длительных полетах в космос. Реализуется Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук.

31-й международный конгресс Ассоциации участников космических полетов пройдет 9-15 сентября в Минске. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств. АУКП - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов.-0-