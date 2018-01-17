17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали технологию получения расходных материалов для 3D-печати, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.
В соответствии с Государственной программой инновационного развития на 2016-2020 годы Институт химии новых материалов НАН Беларуси создал опытное производство композиционных материалов на базе отечественных термопластов для экструзионной 3D-печати. Реализация этого проекта позволила разработать не только рецептуры, но и технологию получения расходных материалов для 3D-печати, а также освоить малотоннажное производство композиционного материала для 3D-печати на базе полимерного сырья, выпускаемого в Беларуси.
Цель Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы - обеспечение качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов.-0-
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