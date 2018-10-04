Белорусский электросамокат представят на энергетическом и экологическом форуме в Минске

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отечественный электросамокат представят на Белорусском энергетическом и экологическом форуме, который пройдет 8-12 октября в Минске, сообщил журналистам заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Щербаков сегодня в пресс-центре БЕЛТА.
"Будет представлен образец электросамоката, который, в принципе, готов к тиражированию", - отметил Сергей Щербаков.
Всего гостям форума покажут 158 научно-технических разработок (Национальной академии наук, Министерства образования, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, частных компаний). Среди них - фильтры для очистки сжатых газов от твердых частиц и аэрозолей на предприятиях химической и нефтегазовой промышленности, опытный образец суперконденсатора на основе графенсодержащего материала (эту разработку будут применять в электротранспорте), экспертная система реабилитации геологической среды, загрязненной нефтепродуктами.
На 9 октября запланирована ярмарка инновационных разработок в сфере энергетики. "Эта ярмарка - площадка для наших разработчиков и потенциальных инвесторов, чтобы спланировать возможные проекты и будущие возможные высокоприбыльные предприятия, потому что именно научно-технологические разработки позволяют создавать продукцию с наибольшей добавленной стоимостью", - пояснил Сергей Щербаков.-0-
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