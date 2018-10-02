Белорусский суперкомпьютер вошел в топ-50 вычислительных систем СНГ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суперкомпьютер "СКИФ-ГЕО-ЦОД" Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси вошел в топ-50 лучших вычислительных систем, установленных на территории СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

Белорусский суперкомпьютер находится на 37-м месте в рейтинге. Первые три места распределились между московскими разработчиками: первое место - суперкомпьютер МГУ им. М.В. Ломоносова (2018 год), второе место - суперкомпьютер Главного вычислительного центра Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, третье место - суперкомпьютер МГУ им. М.В. Ломоносова (2012 год).

Суперкомпьютер "СКИФ-ГЕО-ЦОД" НАН Беларуси разработан по научно-технической программе Союзного государства "СКИФ-Недра". Он отличается высокой производительностью. "Программа "СКИФ-Недра" имеет строго выраженную отраслевую специализацию и изначально не направлена на установление каких-либо рекордов с точки зрения производительности вычислительных средств, - отметил замгендиректора по научной и инновационной работе Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов. - Однако правильно выбранная элементная база и технологическая компоновка суперкомпьютера позволили при сравнительно небольшом количестве вычислительных узлов войти в элиту суперкомпьютеров СНГ".

Главные организаторы рейтинга - Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ и Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук.-0-