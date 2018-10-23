Белорусско-китайский исследовательский центр планируют открыть в Уси

23 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины и китайская компания Wuxi Hongjing - Wuxi Qiantai New Material Technology планируют создать научно-исследовательский центр в китайском городе Уси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Протокол о научном сотрудничестве был подписан во время визита делегации университета в Китай. Планируется, что научно-исследовательский центр будет создан в течение двух-трех лет. "В нем будут разрабатываться новые типы оборудования и перспективные технологии нанесения упрочняющих покрытий, сфера применения которых довольна широка. Данные покрытия смогут использоваться в машиностроении, при выпуске изделий медицинского назначения, для упрочнения бумажных покрытий и т.д. Основные работы будут проводиться в специализированной научной лаборатории, соглашение о создании которой в Китае также достигнуто между сторонами", - пояснили в вузе.

В лаборатории ученые гомельского университета будут проводить исследования для компании Wuxi Hongjing - Wuxi Qiantai New Material Technology, которая также специализируется на разработках оборудования и внедрении технологий получения упрочняющих покрытий методами физического распыления (PVD).

"Для проведения совместных научно-исследовательских работ в состав нового центра планируется включить также ряд действующих совместных организаций, среди которых отделение Китайско-белорусской международной научной лаборатории по вакуумно-плазменным технологиям, учебно-практический центр Нанкинского университета науки и технологий", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время Wuxi Hongjing - Wuxi Qiantai New Material Technology располагает двумя линиями нанесения упрочняющих покрытий. В дальнейшем компания планирует расширить производство до 10 промышленных линий и стать одним из ведущих производителей в данной сфере в Восточном Китае.-0-