15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" начинает внедрять SMS-оповещение о приходе международных посылок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
"Предприятие приступило к внедрению нового сервиса по информированию получателей о поступлении международных почтовых отправлений посредством SMS-сообщения. Такое извещение придет на номер мобильного телефона получателя в случае, если он указан на почтовом отправлении", - сообщили в пресс-службе.
"Белпочта" постоянно работает над повышением качества обслуживания клиентов, внедрением и развитием новых востребованных услуг и сервисов, учитывая их потребности и пожелания, добавили в пресс-службе.-0-
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