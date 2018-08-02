"Белтелеком" подключил 2 млн абонентов к технологии GPON

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтелеком" подключило 2 млн абонентов к технологии GPON, сообщили БЕЛТА в компании.

Двухмиллионным абонентом стала Анна Масевич, преподаватель географии из Сморгони Гродненской области. Сегодня в сервисном центре Сморгонского зонального узла электросвязи состоялось чествование юбилейного абонента.

"Белтелеком" проводит масштабную модернизацию сетей по всей территории Беларуси с заменой устаревших медных линий связи на волоконно-оптические. Первых абонентов по технологии GPON компания подключила в 2011 году. Миллионный рубеж был преодолен в 2016 году. В сентябре 2017 года абонентская база достигла 1,5 млн, а сегодня современной технологией пользуются уже 2 млн абонентов.-0-