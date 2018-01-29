29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" подключил к технологии GPON 1,7 млн абонентов. Такие данные размещены на сайте компании по итогам заседания совета директоров, сообщает БЕЛТА.

Руководство компании подвело итоги работы за 2017 год, а также приняло основные решения по выполнению прогнозных показателей на 2018 год.

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет на 1 января составило 2,4 млн, абонентов интерактивного, эфирного телевидения и SMART ZALA - 1,6 млн. В прошедшем году построено и введено в эксплуатацию около 9,5 тыс. км волоконно-оптических линий связи. По технологии GPON подключено 1,7 млн абонентов. Аналоговые координатные станции выведены из эксплуатации в полном объеме в Гомельском, Гродненском, Могилевском филиалах и в филиале "Минская городская телефонная сеть".

К IMS-платформе на начало текущего года подключено 2,4 млн абонентов. Услугой "Умный дом", по данным на 1 января, пользуются более 15 тыс. абонентов.-0-