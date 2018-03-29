29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" предупредил о недоступности некоторых сервисов и услуг 31 марта и 1 апреля из-за плановых работ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.
Абонентам "Белтелекома" с 22.00 31 марта до 23.00 1 апреля будут недоступны следующие сервисы: смена тарифного плана, подключение и отключение услуг, пополнение баланса, активация карт экспресс-оплаты и карт Wi-Fi.
Также возможно некорректное отображение баланса в кабинете пользователя и приложении "Мой Белтелеком".
Платежи, сделанные в данный период, будут зачислены на лицевые счета не ранее 23.00 1 апреля, в связи с чем "Белтелеком" просит абонентов заблаговременно пополнить свои лицевые счета.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4176 BYN
|2.405 BYN
|2.41 BYN
|USD
|1.9511 BYN
|1.954 BYN
|1.957 BYN
|RUB
|3.3895 BYN
|3.38 BYN
|3.393 BYN