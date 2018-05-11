"Белтелеком" рекомендует отключать во время грозы модемы

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты технической поддержки РУП "Белтелеком" рекомендуют отключать во время грозы модемы и приставки, сообщает БЕЛТА.

"Метеорологические явления создают электромагнитный импульс, появляется мощная широкополосная помеха, воздействующая как на работу беспроводных приборов (Bluetooth, Wi-Fi), так и на работу электрических сетей", - отметили в компании.

Если не отключать модемы и приставки, после непогоды оборудование может не работать. Тогда нужно попробовать включить его в другую розетку или сбросить настройки до заводских. Если эти действия не помогают, стоит обратиться в сервисный центр компании для замены приставки или модема.

В компании обратили внимание, что обязанность отключать оборудование от сети во время непогоды прописана и в порядке оказания услуг "Белтелекомом".-0-