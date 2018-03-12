"Белтелеком" в 2019 году завершит перевод абонентов в Минске на оптоволокно

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" планирует в I квартале 2019 года завершить перевод всех абонентов столицы в многоквартирной застройке с медного на волоконно-оптический кабель, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор филиала "Минская городская телефонная сеть" РУП "Белтелеком" Эдуард Белокурский, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2014 году новые технологии были доступны 20 тыс. абонентов, а в текущем году их число превысило 500 тыс. К концу года предприятие рассчитывает на достижение цифры в 650 тыс. абонентов.

"Что касается многоквартирной застройки, в I квартале 2019 года мы планируем закончить модернизацию всей сети, на два года опередив первоначальные планы", - отметил Эдуард Белокурский.

Волоконно-оптические линии связи позволяют предоставлять абонентам услуги на качественно новом уровне. Также "Белтелеком" продолжает развивать концепцию "умный дом". С помощью этой технологии пользователь может задавать и отслеживать работу всех инженерных систем и электроприборов. В числе основных направлений деятельности предприятия Эдуард Белокурский также назвал развитие интерактивного телевидения и телеметрии.-0-