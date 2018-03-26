Белтелерадиокомпания переводит свои каналы на HD

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканалы Белтелерадиокомпании переходят на HD, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

"С 29 на 30 марта Белтелерадиокомпания начинает перевод своих телеканалов на вещание в HD-формате. Сейчас заканчивается тестирование закупленного и установленного оборудования для перехода на формат высокой четкости, и в ночь с четверга на пятницу будет осуществлена перекоммутация", - проинформировали в пресс-службе.

Программа "Добрай раніцы, Беларусь!" на главном канале страны 30 марта в 6.00 выйдет уже в HD-формате, который подхватят "Новости", "Панорама", "Главный эфир", спортивные трансляции, программа "Белорусское времечко" и другие проекты Белтелерадиокомпании. Постепенно производство всего телевизионного контента медиахолдинга будет переведено в формат HD.

Первыми картинку в формате высокой четкости увидят абоненты кабельных операторов и IP-TV Минска и Минской области. Работа по переходу на HD будет вестись постепенно, и до ноября текущего года планируется предоставить возможность принимать сигнал в новом формате по всей стране.

Просмотр HD-контента в ближайшее время будет доступен также на официальном сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by.

High Definition (высокое разрешение) состоит из двух миллионов пикселей, что позволяет показать в 5 раз больше деталей, чем при изображении стандартной четкости SD.

HD - это формат с широким экраном 16:9, при котором можно забыть о квадратиках на экране, и картинка не будет "сыпаться". Теперь она будет более яркой, естественной, привлекательной, в богатых и насыщенных цветах. Изображение можно будет рассматривать с близкого расстояния и получать удовольствие от просмотра трансляции на экранах любых размеров. С переходом на HD-формат улучшится не только картинка, но и звук, который станет объемнее и практически перенесет зрителя в центр событий. Звуковая система Dolby Digital теперь будет доступна не только для кинотеатров, но и для домашнего просмотра.

При покупке современного телевизора зрителям следует обратить внимание, чтобы в инструкции по использованию фигурировал формат HD. Домашний модем уже нацелен на качественный сигнал, но у абонентов цифровых пакетов должна быть настроена специальная чистота. Как правило, она настраивается автоматически, но оператор call-центра любого провайдера готов подсказать зрителю, как это сделать самостоятельно в два клика.

Операторы электросвязи сохранят и версии в стандартной четкости, которая по-прежнему будет доступна обладателям телевизоров с кинескопом.-0-