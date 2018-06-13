13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный Wi-fi будет доступен в Студенческой деревне во время II Европейских игр в Минске. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Руководство дирекции и компания "Деловая сеть" заключили сегодня соглашение, согласно которому интернет-провайдер полностью обеспечит бесплатным выходом в интернет, в том числе Wi-Fi на скорости до 100 Мбит/с студенческий жилой комплекс на проспекте Дзержинского, где во время форума будут проживать атлеты.

Как отметили специалисты, скорость подключения будет достаточной, чтобы спортсмены могли свободно общаться через мессенджеры, получать и отправлять фото и видеофайлы, смотреть в HD-качестве трансляции соревнований. Кроме того, будут предусмотрены технические возможности, чтобы Wi-Fi был доступен даже в случае форс-мажорных ситуаций. "Создание комфортных условий пребывания для участников Игр - одна из наших приоритетных задач, - подчеркнул директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин. - Wi-Fi является серьезным инструментом коммуникаций и источником получения информации, необходимой всем делегациям. Например, делегации таких стран, как Россия, Великобритания, Франция, Германия, будут насчитывать несколько сотен человек. Управлять ими без современных технологий невозможно".

Георгий Катулин напомнил, что будет создано специальное мобильное приложение, где в режиме онлайн можно будет отслеживать соревнования, их расписание и многое другое. Директор фонда выразил надежду, что проект станет достойным вкладом в успешное проведение Игр.

Инфраструктура в студенческой деревне будет организована до начала Игр и останется после их окончания. Сетью будут пользоваться учащиеся минских вузов. Это позволит сделать проживание студентов более комфортным и положительно повлияет на учебный процесс.

Кроме того, "Деловая сеть" планирует подключить к публичной сети Free Wi-Fi Minsk общественный транспорт, который будет предназначен для организации движения между спортивными, культурными и иными объектами, задействованными в проведении спортивного форума.

Бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk стала доступной с 19 апреля 2018 года. В нее объединены более 100 общественных точек доступа, установленных в белорусской столице компанией "Деловая сеть". После подключения сетью можно пользоваться бесплатно неограниченное количество времени.

Как сообщалось, Европейские олимпийские комитеты предъявляют высокие требования к инфраструктуре и качеству связи во время соревнований, и Беларусь серьезно готовится к проведению масштабного мероприятия, отметил министр. Специалисты в сфере ИКТ уже изучили опыт Олимпиады в Пхенчхане, планируется учесть и опыт России при проведении чемпионата мира по футболу. Министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков отметил: "Это очень серьезные задачи по подготовке. Кроме телекоммуникаций это еще и безопасность, кибербезопасность".

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта. Атлеты разыграют 206 комплектов медалей в 23 дисциплинах. Состязания будут организованы на 12 спортивных площадках. Планируется прибытие около 4 тыс. спортсменов, 2 тыс. тренеров и других представителей официальных делегаций из 50 европейских национальных олимпийских комитетов. Кроме того, в Беларусь приедут примерно 650 международных и 410 национальных спортивных судей, около 1 тыс. зарубежных представителей СМИ, руководители европейских спортивных федераций и ведомств, представители штаб-квартиры ЕОК, главы европейских НОК, а также высокие должностные лица ряда государств.-0-