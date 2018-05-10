10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный Wi-Fi будет на объектах II Европейских игр в Минске, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

По словам министра, это в том числе спортивные объекты, гостиницы, Студенческая деревня на пр. Дзержинского.

Бесперебойная связь должна быть обеспечена на транспортных коридорах - планируется улучшить покрытие 3G и 4G.

Европейские олимпийские комитеты предъявляют высокие требования к инфраструктуре и качеству связи во время соревнований, и Беларусь серьезно готовится к проведению масштабного мероприятия, отметил министр. Специалисты в сфере ИКТ уже изучили опыт Олимпиады в Пхенчхане, планируется учесть и опыт России при проведении чемпионата мира по футболу. "Это очень серьезные задачи по подготовке. Кроме телекоммуникаций это еще и безопасность, кибербезопасность", - сказал Сергей Попков.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта. Атлеты разыграют 206 комплектов медалей в 23 дисциплинах. Состязания будут организованы на 12 спортивных площадках. Планируется прибытие около 4 тыс. спортсменов, 2 тыс. тренеров и других представителей официальных делегаций из 50 европейских национальных олимпийских комитетов. Кроме того, в Беларусь приедут примерно 650 международных и 410 национальных спортивных судей, около 1 тыс. зарубежных представителей СМИ, руководители европейских спортивных федераций и ведомств, представители штаб-квартиры ЕОК, главы европейских НОК, а также высокие должностные лица ряда государств.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке