Бесплатный Wi-Fi появился на станции метро "Купаловская" в Минске

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном метро появился бесплатный Wi-Fi. О новинке Минский метрополитен проинформировал на странице в Тwitter, сообщает БЕЛТА.

"На "Купаловской" установили пока единственную в метро Wi-Fi точку доступа. Девайс работает в открытом режиме, - сказано в сообщении. - Покрывать будут обе станции ("Купаловская" и "Октябрьская". - Прим. БЕЛТА), переход и главный вестибюль. На каждую станцию - по 2 точки Cisco с внешними антеннами, в переходах и главном вестибюле - обычные Cisco 1815".

Точка работает пока в тестовом режиме, окончательный запуск запланирован на сентябрь. Реализацией проекта занимается ООО "Деловая сеть". Его усилиями с апреля в столице создана бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk, которая объединила более 100 общественных точек доступа: в крупных торговых центрах, десятках кафе, автозаправочных станциях, в ряде больниц, гостиниц, отделений банков. Для подключения необходимо ввести свой номер мобильного и получить на него пароль. Последующие авторизации в сети будут проходить у пользователя автоматически. После подключения сетью можно пользоваться бесплатно неограниченное количество времени.

Планируется дальнейшее развитие и расширение сети Free Wi-Fi Minsk, добавление в нее новых точек доступа, в том числе на других станциях столичной подземки.-0-