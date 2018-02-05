Big Data и инновационные сервисы для бизнеса: компания "Деловая сеть" обозначила стратегические приоритеты

Компания "Деловая сеть" планирует сконцентрироваться на оказании услуг в сегменте B2B, а также уделить особое внимание работе в рамках стратегических проектов государства в сферах IT и общественной безопасности, транспорта, медицины и образования. В связи с этим "Деловая сеть" намерена частично минимизировать розничное направление, сообщили в компании.

"Оказание телекоммуникационных услуг как для частных компаний, так и для государственного сектора всегда было и остается приоритетным направлением нашего бизнеса. Кроме того, сегодня "Деловая сеть" интегрирована в ряд стратегически важных проектов в области медицины, образования, транспорта, имеющих весомое инфраструктурное значение. Именно этим направлениям мы планируем уделить наибольшее внимание", - сообщил Павел Алексеенко, генеральный директор ООО "Деловая сеть".

Сегодня компания также активно инвестирует в развитие единого высокоскоростного бесплатного городского Wi-Fi-пространства и в сбор и анализ больших данных (Big Data), генерируемых на базе функционирования собственной сетевой инфраструктуры компании. Статистика подключений пользователей к собственной сети Wi-Fi ежегодно превышает 5,5 млн. До 2020 года "Деловая сеть" планирует увеличить этот показатель в несколько раз. Сегодня бесплатная публичная Wi-Fi-сеть компании - Wi-Fi.BN.BY - доступна на более чем 600 точках по городу Минску и в областных центрах.

Актуальными направлениями развития в компании также видят работу в рамках социально-ориентированных программ. Речь идет, прежде всего, о республиканской системе электронного здравоохранения и республиканской информационно-образовательной среде.

Компанией уже реализовано подключение в единую корпоративную сеть связи более 120 учреждений здравоохранения города Минска, которым дополнительно комплексно предоставлены услуги высокоскоростного безлимитного доступа в сеть Интернет по выделенным каналам связи с индивидуальным обслуживанием, услуги видеоконференцсвязи. Сейчас также ведутся работы по организации Wi-Fi-сети для пациентов, включая стационарных больных.

Компанией "Деловая сеть" подключены к сети Интернет более 70 учреждений образования Республики Беларусь. А учащиеся могут пользоваться бесплатным высокоскоростным доступом в сеть Интернет по технологии Wi-Fi на всех локациях, где есть публичная сеть компании. Для студентов, проживающих в общежитиях, бесплатно предоставляются сервисы цифрового телевидения, действует ряд бонусных программ от партнеров оператора. В краткосрочной перспективе компания намерена предоставить учащимся доступ и к единой информационной сети учреждений Министерства образования.

Охват новых перспективных направлений однозначно показал необходимость оптимизации процессов компании. В связи с этим часть абонентской базы физических лиц "Деловой сети" будет передана другому оператору.

Одним из ключевых условий передачи было обеспечение уровня услуг и сервиса, соответствующих существующему в "Деловой сети". В компании подчеркивают: перед этим шагом был проведен тщательный мониторинг рынка, в результате которого было определено, что наиболее оптимальным вариантом является компания velcom, которая сможет предоставить пользователям привычные им уровень сервиса и качество услуг. Таким образом, в первую очередь будут соблюдены интересы абонентов.

Общество с ограниченной ответственностью "Деловая сеть" основано в декабре 1998 года. Компания специализируется на предоставлении услуг в сегменте B2B по высокоскоростной передаче данных и предоставлении своей инфраструктуры, как фундамента для запуска инновационных сервисов. Клиентами "Деловой сети" являются компании банковского сектора, ретейлеры, белорусские и зарубежные производственные компании, представительства зарубежных стран и международных компаний, провайдеры телекоммуникационных услуг, государственные органы и учреждения, IT-сектор. По итогам 2017 года рост выручки компании составил 146%, чистая прибыль увеличилась вдвое, база клиентов компании приросла за последний год на 25% - главным образом за счет новых партнеров.