21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Bigelow Aerospace планирует создавать собственные космические станции на орбите, сообщает ТАСС.
В Bigelow Aerospace полагают, что ее проекты могут быть интересны госструктурам, частным компаниям и ученым.
Сегодня компания разрабатывает орбитальные модули B330. Их запуск в космос может быть осуществлен уже в начале 2020-х годов. Управлять орбитальными космическими станциями будет компания-оператор Bigelow Space Operations, которая учреждена компанией Bigelow Aerospace совместно с Центром по развитию науки в космосе (управляет американским сегментом Международной космической станции).
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует прекратить финансирование МКС с 2025 года и передать ее в частный сектор.-0-
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