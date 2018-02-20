Биткоин прибавил 6,6% стоимости

Самая известная в мире криптовалюта биткоин подорожала на 6,67%. Такие данные распространили информагентства со ссылкой на CoinMarketCap. Его стоимость достигла 11,8 тыс. долларов.
В то же время другие криптовалюты слегка подешевели: Ethereum на 0,96%, Ripple - на 1,6%,, Bitcoin Cash - на 0,61%.
Общемировая капитализация рынка криптовалют составляет 510 млрд долларов. На биткоин приходится 38%.
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