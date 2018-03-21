Биткоин станет общемировой валютой - глава Twitter

Основатель социальной сети "Твиттер" Джек Дорси уверен - у криптовалюты биткоин большое будущее. Он считает, что отход от традиционных денег неизбежен. Об этом сообщают мировые информагентства.

Дорси полагает, что в будущем человечество будет пользоваться исключительно биткоинами для проведения расчетов.

Печатные деньги скоро в принципе выйдут из обращения, а мировые биржи нуждаются в перезагрузке. Биткоин хорош тем, что его знают и готовы принять большинство жителей планеты - такими тезисами поделился Дорси.