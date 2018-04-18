БКА начнет поставлять информацию членам альянса PanGeo в середине этого года

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский космический аппарат в середине 2018 года начнет поставлять информацию членам международного альянса операторов спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) PanGeo. Об этом сообщил сегодня журналистам директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси, главный конструктор белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году мы официально стали членами альянса PanGeo. В середине 2018 года сможем установить соответствующее программное обеспечение и начать реально поставлять информацию с БКА членам альянса в режиме онлайн, - сказал Сергей Золотой. - Необходимо разработать соответствующие сервисы, которые будут синхронизированы с сервисами участников альянса. На конференции в Мадриде были достигнуты договоренности по обмену опытом, программными продуктами".

Он подчеркнул, что большое значение придается оперативности предоставления данных со спутников. "В настоящее время Белорусский космический аппарат может предоставлять информацию один раз в 4-5 суток, а нужно получать ежедневно. В рамках альянса работают более 20 космических аппаратов различного разрешения, и эту информацию можно получать оперативно. Для Беларуси это особенно важно, когда высока вероятность природных пожаров, паводков. По нашему запросу от членов альянса и российских партнеров мы оперативно получили информацию о бассейне Припяти и Немана", - отметил Сергей Золотой.

По его словам, Беларусь получает данные ДЗЗ не только от космических аппаратов членов альянса. "Подписаны соглашения на правительственном уровне с Казахстаном, Россией, Украиной. Взаимодействуем на уровне национальных операторов, которые решают государственные задачи", - пояснил директор предприятия.

Сегодня в Минске состоялось открытие Международного семинара участников альянса операторов спутников дистанционного зондирования Земли PanGeo. Мероприятие проводится для обсуждения актуальных проблем глобального рынка данных ДЗЗ, а также новых технологичеcких решений в интересах потенциальных потребителей. В семинаре принимают участие представители крупнейших компаний из Китая, Испании, ОАЭ, Казахстана, Сингапура и Канады.

PanGeoAlliance - первый глобальный консорциум операторов спутников дистанционного зондирования Земли. Он был образован в сентябре 2014 года. За время существования реализовал несколько проектов, например, по обширному картографическому покрытию территорий разных стран. В настоящее время включает в себя 13 операторов космических систем дистанционного зондирования Земли стран Европы, Азии и Америки, обеспечивающих потребителей многоспектральными снимками в широком диапазоне пространственного разрешения. Обладая семью действующими спутниками сверхвысокого разрешения, PanGeoAlliance управляет крупнейшей в мире виртуальной группировкой субметровых спутников дистанционного зондирования Земли. Это обеспечивает ежедневную глобальную возможность проведения съемок, включая повторную съемку любых объектов в течение дня. Снимки, полученные от разных спутников, полностью совместимы, что позволяет потребителям беспрепятственно использовать данные консорциума.-0-