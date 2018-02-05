Boeing представил самолет нового поколения из серии 737 MAX

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпорация Boeing представила новый самолет из серии 737 MAX - Boeing 737 MAX 7, сообщают информагентства со ссылкой на одного из крупнейших мировых производителей авиационной техники.

Самолет может брать на борт 172 пассажира при максимальной дальности полета 7130 км. Новая модель Boeing летает почти на 2 тыс. км дальше и перевозит больше людей, чем ее предшественник, Boeing 737-700, при меньшем расходе топлива.

Предполагается, что новый лайнер будет введен в эксплуатацию в 2019 году. Американская корпорация уже получила на изготовление таких машин более 4,3 тыс. заказов.-0-