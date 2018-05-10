Более 100 компаний из 15 стран примут участие в "ТИБО-2018"

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 компаний из 15 стран примут участие в выставке "ТИБО", сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

XXV Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", включающий международную специализированную выставку и Белорусский конгресс по технологиям информационного общества, пройдет в Минске 14-18 мая.

В выставке примут участие более 100 компаний, представляющих продукцию из 15 стран (Беларусь, Азербайджан, Армения, Великобритания, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Литва, Польша, Россия, США, Турция, Украина, Япония). Среди участников выставки операторы "Белтелеком", МТС, velcom, beCloud, СП "Космос ТВ", ОАО "МТИС", "Белпочта".

Центральной экспозицией на выставке "ТИБО-2018" будет стенд "IT-страна Беларусь". Здесь будут представлены инновационные разработки в сфере информационных технологий госорганов и белорусских IT-компаний, резидентов Парка высоких технологий, а также возможности применения этих разработок в здравоохранении, образовании, сфере общественной безопасности, транспортной сфере, сельском хозяйстве и др. Будут также представлены национальные экспозиции Казахстана (страны-партнера форума) и Азербайджана, а также коллективные стенды ГКНТ, Мингорисполкома, Госкомвоенпрома.

В этом году на "ТИБО" будут демонстрировать достижения в робототехнике, новые мобильные сервисы и приложения, информационные технологии для городского сектора и ЖКХ, геоинформационные и навигационные технологии. Организаторы сделают акцент на поддержке стартапов и популяризации IT среди молодежи.

Главной темой деловой программы станет цифровая трансформация и перспективы цифровой экономики в Беларуси. Будет обсуждаться трансформация системы образования, развитие электронного правительства и инфраструктуры поддержки инноваций. Впервые на "ТИБО" пройдет цифровой форум ЕАЭС. Беларусь будет позиционироваться как "цифровой мост" между странами ЕС, ЕАЭС и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Во время форума традиционно проводится конкурс на лучший белорусский интернет-ресурс - "Интернет-премия "ТИБО". Церемония награждения победителей состоится 17 мая во Всемирный день информационного общества.

Узнать подробнее о мероприятиях форума можно на сайте "ТИБО-2018".-0-

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