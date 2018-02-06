6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. человек скачали мобильное приложение Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

В дежурную службу уже поступают сигналы, заслуживающие внимания. Так, пользователь из Мозырского района отправил фото с установленными под лед сетями. GPS-привязка показала, что фото сделано на затоне реки Припять у д. Скрыгалов. Рейдовая группа из Мозыря выехала к месту правонарушения. Подо льдом оказались две сети длиной около 200 м. Почти вся запутавшаяся в них рыба еще была жива, инспекторы выпустили в воду более 20 уцелевших особей.

Как сообщалось, в феврале Государственная инспекция охраны животного и растительного мира запустила приложение для сообщений о нарушениях. Приложение для смартфонов "Госинспекция" доступно в тестовом режиме на Play Маркет. Любой, кто установит приложение на своем мобильном, сможет зафиксировать нарушение (ловлю рыбы или охоту запрещенными орудиями) и отправить фото с описанием в дежурную службу Госинспекции. Преимущество сообщения с фото в том, что вместе с ним дежурная служба автоматически получит и координаты точки, где был сделан снимок. Предполагается, что после доработки приложения сообщения будут поступать не только дежурному, но и на смартфоны сотрудников ближайшей межрайонной инспекции.

Пока приложение разработано для операционной системы Android, планируется также разработка для iOS. Всем пользователям приложения гарантирована анонимность.-0-