17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 команд примут участие в турнире по World of Tanks - "МЭТА'18.WoT" в Минске, организованном совместно Белорусской федерацией киберспорта и компанией Wargaming, сообщает корреспондент БЕЛТА.
За главный призовой фонд ($800) команды начнут борьбу с онлайн-квалификации, которая состоится 19 и 20 июля. Восемь сильнейших выйдут в решающий раунд, и 29 июля в компьютерном клубе "Тарантул" определят лучшие коллективы по World of Tanks.
Трансляция турнира будет вестись в соцсетях. Для зрителей, которые придут посмотреть за состязаниями лучших "танкистов", будет организована фан-зона.-0-
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