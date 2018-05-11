Более 90 научно-технических и инновационных разработок будет представлено на "ТИБО-2018"

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90 научно-технических и инновационных разработок будет представлено на XXV Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", который пройдет в Минске 14-18 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Разработки будут презентованы на коллективном стенде ГКНТ. Со своими достижениями и проектами ознакомят учреждения и организации Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси и Белорусского инновационного фонда.

Так, смарт-карты (электронный студенческий билет) в национальной системе образования представит Министерство образования. Электронный студенческий билет включает в себя идентификационную карту с радиочастотной и визуальной идентификацией владельца, а также полнофункциональную чиповую международную платежную карту MasterCard с беспроводным интерфейсом. БГУ покажет сверхмалый орбитальный космический аппарат - наноспутник, разработанный в Центре космического образования. Он построен на базе CubeSat (масса корпуса - 200 г), имеет негерметичное исполнение, вертикальную компоновку и состоит из двух модулей.

На выставке также будут показаны программы математического моделирования хирургических систем. К слову, с использованием смоделированных трансплантатов проводятся операции по улучшению слуха (моделирование перегородки) и оказывается хирургическая помощь больным с очаговыми поражениями костей конечностей (опухоли и опухолеподобные поражения).

Национальная академия наук Беларуси представит 15 экспонатов, в частности многоуровневую систему дистанционного зондирования Земли, декоративные индифферентные покрытия для изделий из стекла и керамики, суперкомпьютерные технологии для автоматизации проектирования (для моделирования и оптимизации параметров несущих сварных конструкций, двигателей внутреннего сгорания), электромагнитный экран, который применяется для экранирования мониторов компьютеров и других электронных приборов, генератор воздушной плазменной струи и др.

Белорусский инновационный фонд презентует проекты победителей и финалистов республиканского конкурса инновационных проектов в сфере информационных технологий и приборостроения. Среди них будет карманный робот PocketBot - интеллектуальный автономный мобильный робот, бортовой компьютер для установки на сельскохозяйственную технику, автоматическая система распознавания звуков легких для соотнесения их с определенными заболеваниями (Lung Passport), а также проекты, реализуемые за счет средств Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций.-0-