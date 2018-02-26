Британский астронавт пообещал высадку на Марс через 20 лет

Тим Пик высказался о том, что запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, разработанной компанией SpaceX, открывает новую эру в космонавтике. По его мнению, к 2038 году человек ступит на поверхность Марса.

Астронавт также отметил, что с нетерпением ожидает ввода в строй международной окололунной станции (программа Deep Space Gateway, DSG). Строительство запланировано на 2022 год.