Британский астронавт пообещал высадку на Марс через 20 лет

Тим Пик высказался о том, что запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, разработанной компанией SpaceX, открывает новую эру в космонавтике. По его мнению, к 2038 году человек ступит на поверхность Марса.
Астронавт также отметил, что с нетерпением ожидает ввода в строй международной окололунной станции (программа Deep Space Gateway, DSG). Строительство запланировано на 2022 год.
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