Британский автомобиль-"ищейку" оснастили самолетным двигателем

Группа разработчиков сверхзвукового автомобиля Bloodhound опубликовала на своем YouTube-канале видео испытаний машины с реактивным двигателем. Сообщается, что на ней установили реактивный EJ200, использующийся на истребителях "Еврофайтер".

Стюарт Эдмондсон, глава инженерного отдела проекта, поделилась впечатлениями от проделанной работы. Она считает проект большим достижением команды, поскольку установка самолетных двигателей на автомобиль - это довольно сложная задача.

Машину закрепили на испытательной полосе, в роли которой выступил аэропорт Ньюки-Корнуол. Гонщик Энди Грин управлял работой двигателя из кабины. Замеры показали, что во время испытаний ему удалось выйти на форсажный режим.

В конце октября автомобиль впервые появится на трассе. В ходе первого заезда планируется развить "всего" 320 км/ч.