Британский пенсионер сделал из джипа паровоз

Франк Ротвелл переделал 50-летний Land Rover в паровую машину. На это ушло свыше 400 часов и около 33 тыс. долларов.
Установка водяного котла и топки для угля позволила Ротвеллу создать паровой автомобиль в век электрокаров. На машине мужчина ежедневно добирается на работу.
Агрегат функционирует по аналогии с обычным паровым двигателем. Мотор работает от выделяемого в результате нагрева пара. Топка для подачи угля расположена непосредственно в кабине.
Скорость паровой машины оказалась невелика - всего 24 км/ч. Известно, что в ближайшее время "паровоз" появится на специализированном фестивале North West Car Fest.
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