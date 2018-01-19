Британский пенсионер сделал из джипа паровоз

Франк Ротвелл переделал 50-летний Land Rover в паровую машину. На это ушло свыше 400 часов и около 33 тыс. долларов.

Установка водяного котла и топки для угля позволила Ротвеллу создать паровой автомобиль в век электрокаров. На машине мужчина ежедневно добирается на работу.

Агрегат функционирует по аналогии с обычным паровым двигателем. Мотор работает от выделяемого в результате нагрева пара. Топка для подачи угля расположена непосредственно в кабине.

Скорость паровой машины оказалась невелика - всего 24 км/ч. Известно, что в ближайшее время "паровоз" появится на специализированном фестивале North West Car Fest.