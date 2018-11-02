Британцы создадут первый в мире гоночный электросамолет

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ноттингемский университет (Великобритания) и стартап Air Race E заключили соглашение о совместной разработке первого в мире гоночного электрического самолета, сообщает портал о науке "N+1".

Согласно сообщению университета, гоночный электрический самолет будет создан на базе уже существующего гоночного с бензиновым двигателем. Новая версия будет оснащена аккумуляторной батареей, электромотором с воздушным винтом и системой управления. Другие подробности проекта пока не раскрываются.

Планируется, что электросамолет примет участие в воздушных состязаниях в 2020 году. В этих гонках будут участвовать восемь самолетов, которые на скорости более 400 км/ч будут летать по кольцевой воздушной трассе протяженностью от поворота до поворота около 1,5 км.

Организаторы состязания и специалисты Ноттингемского университета полагают, что проект создания гоночного электрического самолета в перспективе подстегнет отрасль электрической авиации. Кроме того, он позволит создать новые технологии питания мощных электромоторов и распределения энергии на борту летательного аппарата.-0-