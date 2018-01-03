Бронзовый бобер в Бобруйске раздает бесплатный Wi-Fi

3 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Телеком-оператор velcom подключил самую известную скульптуру бронзового бобра в историческом центре Бобруйска к бесплатному Wi-Fi. Об этом сообщили БЕЛТА в компании.
Символ благополучия города теперь раздает всем желающим трафик на скорости до 100 Мбит/сек. Бесплатный интернет будет охватывать всю площадь возле центрального рынка. Это место пользуется большой популярностью у горожан и туристов, ведь существует примета, что каждый, кто прикоснется к цепочке бобра, обязательно обретет богатство и удачу.
Чтобы воспользоваться бесплатным интернетом, нужно найти Wi-Fi-точку и пройти идентификацию через портал авторизации. Механизм стандартный: на номер телефона пользователя приходит SMS с кодом, который нужно ввести в обозначенную строку. Такая схема одобрена регулятором и полностью соответствует требованиям законодательства.
Запуск Wi-Fi-бобра приурочен к подключению в Бобруйске первой тысячи пользователей GPON-сети. Этот райцентр стал первым городом, с которого телеком-оператор начал развитие новой технологии фиксированного доступа.-0-
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