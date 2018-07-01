БРСМ к "Дню вышыванкi" запустил канал в Telegram с колоритными стикерами

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный "Дзень вышыванкі" пройдет 2 июля в Минске на площадке у Дворца спорта, и накануне этой акции БРСМ запустил канал в мессенджере Telegram, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центральном комитете.

"Мы призываем юношей и девушек Беларуси и всех неравнодушных подписываться на новый канал Союза молодежи @bsmby мессенджера Telegram, - сказали в пресс-службе ЦК. - Кстати, специально к празднику мы разработали эксклюзивную серию стикеров для Telegram с национальным колоритом. Первая двадцатка таких "Вышиванычей" уже появилась на канале".

Сам масштабный праздник вовлечет минчан и гостей столицы в калейдоскоп активностей и событий. Главным атрибутом его станут элементы белорусского орнамента на одежде.

Уже с 12.00 здесь начнет работу "Беларускі кірмаш". Ярмарка объединит десятки площадок: фуд-корт "Беларуская карчма", фотомастерскую "Натхненне", литературную гостиную "Смак роднай мовы", выставку агроусадеб "Запрашаем да нас", салон белорусского орнамента "Родныя ўзоры", интерактивную площадку "Народныя гульні", мастер-классы "Горад майстроў", детскую игровую под открытым небом "Краіна дзяцінства". Здесь можно также познакомиться с экспозицией победителей и участников конкурса "Сэлфі&фота з вышыванкай", поучаствовать в создании полотен истории в стиле граффити, получить в подарок дизайнерскую майку с белорусским орнаментом за правильные ответы в викторине, создать неповторимый шедевр, расписав элементами национальной символики деревянные досточки, а также вдоволь наиграться в народные игры. Для самых маленьких участников праздника кукольный театр "Батлейка".

Мастера народных промыслов познакомят с гончарным и кузнечным делом, резьбой по дереву, ткачеством, изготовлением разнообразных фигурок из соломки, техникой лепки игрушек из глины. Интерактивная экспозиция "Родны кут" (выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, сувениров, аксессуаров с белорусским орнаментом), которая развернется в "Горадзе майстроў", объединит более полсотни мастеров из всех регионов Беларуси.

Зрелищной обещает стать и презентационная площадка белорусского агро- и экотуризма "Запрашаем да нас". На этой площадке посетителей ждет ароматный чай, белорусские цибрики, домашние колбасы, сало, шашлыки, полендвицы, ароматные рульки, дегустация горячего хлеба собственного приготовления и даже демонстрация его производственного процесса.

Главная сцена начнет работу в 13.30. После торжественного открытия здесь состоится дефиле моделей "Вянок прыгажосцi" - показ от дизайнеров, работающих с этномотивами, участников конкурса "Лучший этнообраз" фестиваля моды и искусства "ЭтноСтиль", затем творческая эстафета "Беларусь - крыніца натхнення" - выступления творческих коллективов, эстрадных исполнителей из областей и Минска, фолк и фолк-рок-групп, а также "Disco-folk "Вышыванка.by" - молодежная дискотека с участием белорусских диджеев и звезд белорусской эстрады.

Впервые завершит праздник кинопоказ Open Air Cinema от партнеров проекта - сети "КиноМинска". На открытом воздухе во дворике отеля "Монастырский" (ул.Кирилла и Мефодия, 6) можно посмотреть фильм белорусских кинематографистов "Колесо времени", рассказывающий о Полесье - самобытном крае со своим языком и культурой, где природа завораживает первозданностью, а местные жители являются ее частью.

Также впервые в программу праздника включен интернет-квест "Мая Беларусь". Организаторы подготовят специальные метки, которые можно будет найти по всей стране (9 меток в Минске и по 1 метке в каждом областном центре) - правила и подробности об игре и награждении ее победителей размещены на портале "Молодежь Беларуси" brsm.by.

Республиканский проект "Дзень вышыванкi" направлен на популяризацию национальных традиций, расширение культурной среды и духовного сознания белорусов, содействие развитию и реализации общественно значимых инициатив. Реализуется с 2016 года. На этот праздник гостей приглашают приходить в одежде с национальным колоритом, принимать участие в республиканском флешмобе "Усе ў вышыванках" и получать сувениры от организаторов. Главным символом самого молодого праздника "Дзень вышыванкi" был и остается белорусский орнамент - узор-шифр, издавна ставший для белорусов своеобразным оберегом.

Организаторы призывают трудовые коллективы присоединиться к акции "Падары немаўляці вышыванку" и посетить работниц, находящихся в декретном отпуске или в роддомах с 26 июня по 5 июля. Проект реализуют БРСМ совместно с Министерством культуры и Мингорисполкомом.-0-