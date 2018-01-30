БРСМ в Минске запустил мобильное приложение "Голосую!"

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение "Голосую!", презентованное на семинаре-практикуме "Молодежь выбирает!" в середине января, запущено в работу и доступно на устройствах системы Android, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Минского горкома БРСМ Сергей Клишевич.

"Столичная молодежь готовится к проведению выборов в местные Советы депутатов 28-го созыва, - отметил Сергей Клишевич. - В частности, наша организация разработала мобильное приложение "Голосую!", чтобы помочь избирателям оперативно сориентироваться по месту нахождения их избирательных участков и возможностью познакомиться с кандидатами в депутаты Мингорсовета".

Авторство IT-разработки принадлежит активистам БРСМ из Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники. Приложение также может показать способ проезда к своему участку для голосования различными видами транспорта, как личного, так и общественного. Установить его можно на любые устройства системы Android. В перспективе приложение станет доступным для устройств системы iOS.-0-